كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الاسرائيلي ينفذ فعليا على الأرض ما يسمى "بخطة الجنرالات" حيث أنشأ محورا جديدا على عرض القطاع في الشمال يفصل جباليا ومحيطها عن مدينة غزة.