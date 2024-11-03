وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها".

وتابع: "️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب".

وأضاف: "️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وذلك خلال الساعات الأربع المقبلة".

هذا وتواصلت الغارات الإسرائيلية، الأحد، على عشرات البلدات اللبنانية وعلى مناطق واسعة في الجنوب والبقاع وعكار.

وتعرضت بلدة الخيام لغارات إسرائيلية مكثفة، ولقصف مدفعي مصحوب بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

وسجلت غارات على بلدات حومين وكفرفيلا وشقرا وعدلون وأنصارية.

وتعرضت عدة بلدات في قضاء صور وبنت جبيل والنبطية لغارات إسرائيلية.

ورصدت حدة في العمليات في محيط بلدة مارون الراس وعلى أطرافها.

وللمرة الأولى، نفذت غارة إسرائيلية على منطقة جبل أكروم الحدودية مع سوريا في عكار أقصى شمال لبنان.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على معبري قلد السبع وجرماش في أقصى شمال شرقي البلاد.