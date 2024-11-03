ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم يتم الكشف عن هويتهم قولهم، إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل.

وأضاف التقرير أن إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف، ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران بالإضافة إلى أهداف عراقية.

وحذرت بغداد من أنه يجب أن تكبح جماح الميليشيات ومنعها من استخدام أراضيها لشن هجمات.

وتزايدت في الأسابيع الأخيرة هجمات المسيرات، وقال مسؤول أمني إقليمي إنه كان هناك 5 هجمات يوميا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل من جماعات مسلحة متحالفة مع إيران.

وخلال الأسبوع الماضي، تم إطلاق 8 طائرات بدون طيار في فترة 24 ساعة.

وقال مسؤولان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن القوات الأميركية وقوات الشركاء كانوا يعترضون المسيرات الهجومية.

وأوضح المسؤول الأمني الإقليمي أن الهجمات المستمرة زادت من إمكانية قيام إسرائيل بالرد بشكل مباشر على تلك الهجمات.

تحذير أميركي لإيران

من جانب آخر، حذرت الولايات المتحدة إيران من أنها لن تستطيع كبح جماح إسرائيل إذا حاولت طهران الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حذرت إيران من شن هجوم آخر على إسرائيل وأكدت أنها لن تكون قادرة على كبح جماح الإسرائيليين.

وقال مسؤول أميركي: "أخبرنا الإيرانيين: لن نتمكن من كبح جماح إسرائيل، ولن نتمكن من التأكد من أن الهجوم التالي سيكون محسوبا ومستهدفا مثل الهجوم السابق".