وقالت هاريس في تجمع انتخابي بولاية نورث كارولينا: "عندما أصبح رئيسة سأفعل كل ما بوسعي لوقف الحرب في الشرق الأوسط".

وأضافت: "نريد أن تتوقف الحرب في الشرق الأوسط وأن يعود الرهائن (الإسرائيليون)".

وتابعت قائلة: "أتعهد بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين".

واختتمت كلمتها بالتعهد بإشراك سياسيين من الحزب الجمهوري في إدارتها حال فوزها بالانتخابات.

وتوجهت هاريس والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، يوم السبت، إلى ولاية نورث كارولينا لمحاولة الفوز بدعم الولاية المتأرجحة في جنوب شرق البلاد قبل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء.

وتمثل الزيارة رابع يوم على التوالي تزور فيه هاريس وترامب الولاية ذاتها في نفس اليوم، ما يبرز الأهمية الكبيرة للولايات السبع المتأرجحة المرجح أن تحسم الانتخابات والتي تظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة فيها.

كما أن السبت هو آخر أيام التصويت المبكر في نورث كارولينا حيث أدلى 3.8 مليون ناخب بأصواتهم في وقت تتعافى فيه الأجزاء الغربية من الولاية من آثار فيضان نجم عن الإعصار هيلين وتسبب بسقوط قتلى.

ودعمت نورث كارولينا ترامب في 2020 بهامش ضئيل بأقل من 1.2 بالمئة لكنها انتخبت حاكما ديمقراطيا في اليوم نفسه، ما يمنح أملا لكلا الحزبين.

وكانت هاريس قد قالت صباح السبت في ولاية ويسكونسن خلال توجهها إلى نورث كارولينا "خطتي ونيتي هما مواصلة الاستثمار في التصنيع الأميركي وفي العمل الذي يقوم به العاملون الأميركيون ودعم الوظائف. تلك هي الطريقة التي سنفوز بها بالمنافسة مع الصين على القرن الواحد والعشرين".