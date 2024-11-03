وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن "مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت غارة جوية في جنوب لبنان، وقضت على قائد منظومة الصواريخ التابعة لوحدة النصر التابعة لحزب الله، جعفر خضر فاعور، وكذلك قائد مجموعة الطائرات المسيرة في الوحدة".

وأضاف البيان أن فاعور "كان مسؤولا عن الهجمات الإرهابية التي تم تنفيذها من شرق لبنان".

وتابع البيان: "خطط فاعور للعديد من الهجمات الإرهابية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أن فاعور كان مسؤولا أيضا عن عدة هجمات صاروخية باتجاه الجولان، بما في ذلك الهجوم على مجدل شمس، والمطلة حيث قتل 5 مدنيين".

ولم يصدر حزب الله اللبناني أي بيان يؤكد أو ينف موت فاعور.