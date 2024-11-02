وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرضا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكدا في هذا السياق ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة بجانب إيجاد أفق واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن الاستقرار والأمن للجميع.