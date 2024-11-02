ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني مصري كبير قوله إن القاهرة تستضيف اجتماعات بين حركة فتح وحركة حماس لبحث تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في إطار خطط ما بعد الحرب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوساطة المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف المصدر أن حماس تصر على "عدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار".

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" قد أفاد في 22 أكتوبر الماضي بأن اللجنة المركزية لحركة فتح بحثت مع حماس إدارة قطاع غزة من خلال تشكيل لجنة خاصة.

وأضاف أن المقترح يهدف إلى تجاوز عقبة إصرار حماس على أن تكون تبعية لجنة إدارة غزة للفصائل وليس للحكومة.

وتابع أنه من ضمن المقترحات المطروحة، تشكيل لجنة من الفصائل تتبع الحكومة الفلسطينية وتكون مهمتها إدارة قطاع غزة.

كما أشار إلى أن فتح وحماس ناقشتا إمكانية إجراء تعديل وزاري لـ5 وزارات فلسطينية تشارك حماس في تسمية أعضائها.