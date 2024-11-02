وأوضحت المصادر أن مجموعة أمنية اختطفت، فجرا، مواطنا لبنانيا من منطقة البترون شمالي البلاد والتحقيق جار لمعرفة فرضية أن تكون هذه القوة إسرائيلية أكيدة.

وبينت أن الشخص الذي تم اختطافه درس في أكاديمية العلوم البحرية وتخرج قبطانا بحريا.

كما قالت مصادر إسرائيلية مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" إن "البحرية الإسرائيلية اختطفت عماد أمهز وهو عضو بارز في قوة حزب الله البحرية".

وكانت تقارير إعلامية لبنانية قد أفادت، السبت، بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية إنزال في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان استهدفت "عماد أمهز".

من جانبه، قال وزير النقل اللبناني علي حمية إن "المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية وتلقى تعليمه في معهد مدني وما ورد في الفيديو صحيح".

وقال حمية لوسائل إعلام لبنانية إن "البحر مراقب ونحن بانتظار نتيجة التحقيقات وبالطبع وزارة الخارجية وزارة الدفاع والحكومة اللبنانية سيقومون بالتواصل مع اليونيفيل ومعرفة ما إذا تمت العملية بالتنسيق معهم".

هذا ونقل باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الجمعة عضوا كبيرا في القوة البحرية لحزب الله، يدعى عماد أمهز، في عملية بشمال لبنان.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن أهالي المنطقة في البترون قولهم إن قوة عسكرية لم تعرف هويتها نفذت إنزالا بحريا على شاطئ البترون وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى "شاليه" قريب من الشاطئ حيث اختطفت لبنانيا كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.

وكشف مراسل "سكاي نيوز عربية" أن "عملية الاختطاف حدثت فجرا واستهدفت شخصا لبنانيا والعناصر التي نفذتها غادرت بواسطة الزوارق".

وقال المحلل الخاص لـ"سكاي نيوز عربية" بشارة شربل إن "أعمال الكومندوس الإسرائيلي تكررت ولها أساليب كثيرة".

وأضاف أن "عمليات الإنزال التي قام بها الإسرائيليون هي كثيرة ومتعددة".

وتابع: "هذه عملية موضعية تدل على أن إسرائيل ليست قادرة فقط على التدمير والقتل من الجو، بل تستطيع أن تقوم بالاختطاف من البحر".