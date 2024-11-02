وقالت مصادر أمنية لبنانية إنه تم "اختطاف شخص في البترون مع ترجيح بأن العملية نفذتها قوة إسرائيلية".

من جهته، قال وزير النقل اللبناني علي حمية: "المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية وتلقى تعليمه في معهد مدني".

وأوضحت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية": "اختطاف مواطن لبناني في البترون وتحقيق بشأن ما إذا كانت قوة إسرائيلية وراء العملية".

وكشف مراسلنا أن "عملية الاختطاف حدثت فجر السبت واستهدفت شخصا لبنانيا والعناصر التي نفذتها غادرت بواسطة الزوارق".

كما أبرزت وكالة الأنباء اللبنانية: "أهالي المنطقة في البترون أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت إنزالا بحريا على شاطئ البترون وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى "شاليه" قريب من الشاطئ حيث اختطفت لبنانيا كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".

وقال المحلل الخاص لـ"سكاي نيوز عربية" بشارة شربل إن "أعمال الكومندوس الإسرائيلي تكررت ولها أساليب كثيرة".

وأضاف أن "عمليات الإنزال التي قام بها الإسرائيليون هي كثيرة ومتعددة".

وتابع: "هذه عملية موضعية تدل على أن إسرائيل ليست قادرة فقط على التدمير والقتل من الجو، بل تستطيع أن تقوم بالاختطاف من البحر".