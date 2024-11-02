ووفق الوكالة الوطنية للاعلام "استمرت الغارات والقصف الإسرائيلي ليلا وحتى ساعات الفجر الاولى على قرى القطاعين الغربي والأوسط في قضاء صور وقضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وتدمير عدد كبير من المنازل والأحياء السكنية في القرى والمدن الجنوبية".

وحسب الوكالة: "أدت الغارات على صور إلى سقوط 9 قتلى و12 جريحا مخلفة أضرارا كبيرة وجسيمة في الأبنية والأحياء السكنية والبنى التحتية والشوارع وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف".

وأوضحت أن "الغارات على جويا أدت إلى سقوط 4 قتلى وتضرر عدد من المنازل ، كما أدت ⁠غارة المجادل إلى سقوط شهيدين وتضرر عدد من المنازل و الغارة على المعلية إلى سقوط شهيدين وتضرر عدد من المنازل".

وأضافت: "استمر العدو بشن الغارات مترافقة مع قصف مدفعي على قرى صور وبنت جبيل ، كما أقدم على تفجير عدد من منازل القرى التي تقع بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة".

وأشارت الوكالة إلى أن "مدينة صور تشهد منذ ليل الجمعة هدوءا حذرا وترقبا تخرقه الطائرات الحربية والاستطلاعية في أجواء المدينةً".