وأكّد الحزب في بيان "قصفنا عند الساعة 02:30 من فجر يوم السبت قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".

وأضاف: "جرى قصف صباح السبت مستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد) بصلية صاروخية".

كما أعلن حزب الله عن قصف بلدتي يسود هامعلاه وبار يوحاي شمالي إسرائيل برشقتين صاروخيتين.

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