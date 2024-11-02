وخلال استقباله سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، قال عبد العاطي إن تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تمر من خلال باب المندب وجنوب البحر الأحمر، كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار أميركي.

وأكد وزير الخارجية المصري لدومينغيز اهتمام مصر البالغ بنطاق عمل المنظمة البحرية الدولية، والتي تشمل الموضوعات المرتبطة بالشحن والنقل البحري.

وفيما يتعلق بمسار التعاون بين مصر والمنظمة البحرية الدولية، شدد عبد العاطي على حرص الجانب المصري على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة لما يمثله الشحن والنقل البحري من أهمية متقدمة بالنسبة لمصر، لاسيما في ضوء أهمية قناة السويس كأحد أبرز الممرات المائية العالمية، وكذلك لما تمتلكه مصر من سواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك".

ومنذ مطلع العام الجاري 2024، تواصل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا غاراتها على مواقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، ردا على هجمات الجماعة التي تشنها في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومنذ نوفمبر 2023، باشرت جماعة الحوثي استهداف سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هجماتها تأتي تضامنا مع غزة.

ووسعت الجماعة هجماتها باستهداف سفن أميركية وبريطانية بعد بدء الدولتين تنفيذ غارات في اليمن.