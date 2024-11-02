وكشف مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم الخميس.

وقال المركز في بيان صحفي: "أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل 2897 شخصا وإصابة 13150 آخرين منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى الخميس".

وبلغ العدد الإجمالي للنازحين المسجلين في مراكز الإيواء 188298 نازحا (43802 عائلة)، حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت.

وتم فتح 1132 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين منها 945 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

وأدت ضربة إسرائيلية قرب معبر حدودي بين شمال شرق لبنان وسوريا، يوم الجمعة، إغلاق المعبر بعد معاودة فتحه جزئيا، حسبما قال وزير النقل اللبناني علي حمية.

وأضاف حمية أن الغارة أصابت الموقع ذاته داخل سوريا.

وتسبب قصف إسرائيلي الشهر الماضي في إغلاق المعبر. وأعيد فتحه جزئيا أمام السيارات وليس الشاحنات، قبل إغلاقه مجددا الجمعة.