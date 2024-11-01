وأعلن الجيش، الجمعة، أنه قتل القيادي البارز في الحركة عز الدين كساب، خلال غارة جوية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "أحد آخر قادة حماس البارزين المسؤولين عن التنسيق مع الجماعات الأخرى في القطاع".

وبحسب وكالة القدس للأنباء، قتل الجيش الإسرائيلي القياديين كساب وأيمن عايش، باستهداف سيارة مدنية صباح الجمعة، في خان يونس.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها جوا وبرا على قطاع غزة منذ أكثر سنة، قتلت خلاله العديد من قادة حركة حماس أبرزهم رئيسها يحيي السنوار.

والجمعة أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الهجمات الإسرائيلية قتلت 43259 شخصا في القطاع على الأقل.

وأفادت أن الحصيلة تشمل 55 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين ارتفع العدد الإجمالي للجرحى إلى 101827، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.