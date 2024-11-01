وشنت الطائرات الإسرائيلية ظهر اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه.

وأفدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، عن سلسلة غارات استهدفت العديد من القرى الجمعة في منطقة بعلبك، بالإضافة إلى غارة استهدفت مدينة بعلبك، واستهدف مرتفعات بلدة قصرنبا في البقاع شرق لبنان.

كما استهدفت غارتين قبل ظهر اليوم بلدتي برعشيت وصفد البطيخ الجنوبيتين وبلدة الحنية وسهل المعلية جنوب مدينة صور الجنوبية.

ونفذ هجوم إسرائيلي صباح اليوم على بلدتي عيتيت ووادي جيلو، الجنوبيتين وعلى منزل في بلدة الطيري، وعلى أطراف بلدتي الشهابية والمجادل في جنوب لبنان، وأغار على منزل في بلدة المجادل الجنوبية.

وتعرضت مدينة بنت جبيل الجنوبية لغارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت عددا من الأحياء في المدينة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلي على بلدة القماطية في جبل لبنان ليلا، "أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم 14 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.