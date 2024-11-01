وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن رئيس الجمهورية "يعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من نوفمبر 1954، قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس".

وتحتفل الجزائر، الجمعة، بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن "هذه المناسبة الوطنية الخالدة الزاخرة بكل آيات المجد والعز والفخر، تبقى نفحاتها الطيبة تثبت أن الجزائر التي انتصرت بالأمس على الاستعمار تواصل بكل ثقة درب انتصاراتها".

وتوجه تبون، أثناء حضوره استعراضا عسكريا بهذه المناسبة، بالتهاني إلى الشعب الجزائري، وقال: "بمناسبة هذا اليوم المجيد حرصنا أشد الحرص على أن يكون الاستعراض العسكري في مستوى أبعاد ورمزية الذكرى السبعين، وفي مستوى تضحيات صانعيها".