كما نفى مصدر رسمي لبناني آخر لـ"سكاي نيوز عربية" الأمر ذاته.

وقال المصدر الرسمي اللبناني تعليقا على ما كشفته "رويترز": "لا صحة لهذا الكلام، والجانب الأميركي لم يطلب هذا الأمر، ولبنان استبق أي بحث بالتشديد على أولوية وقف إطلاق النار قبل بحث أي أمر".

وكانت "رويترز" نقلت عن مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى، قولهما إن الولايات المتحدة طالبت لبنان بإعلان وقف إطلاق النار "من طرف واحد" مع إسرائيل.

وأوضح المصدران أن "المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل"، في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

وأضافا إن هوكستين نقل المقترح لميقاتي.