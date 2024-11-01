وأوضح المصدران أن "المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكستين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل"، في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

وأضافا إن هوكستين نقل المقترح لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" تعليقا على ما كشفته "رويترز"، قال مصدر لبناني إن الطلب الأميركي "غير منطقي وغير واقعي"، مشيرا إلى أن "قبول لبنان به يعتبر استسلاما".