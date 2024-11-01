وأفاد مراسلنا بمقتل 3 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية من مسيرة على منزل في بلدة القماطية بقضاء عاليه، في بنت جبيل فجر الجمعة.

وبلغت حصيلة القتلى، يوم الأربعاء الثلاثين من أكتوبر، 45 قتيلا و110 جرحى.

ووفقا لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة، جاء في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان أن الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء الهجمات في أكتوبر 2023 حتى يوم الأربعاء بلغت 2867 قتيلا و13047 جريحا.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت صباح اليوم الجمعة بأن عشرات المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية فجر اليوم.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 10 غارات عنيفة، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق: الغبيري، الكفاءات، أوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة.

وأضافت الوكالة أن الغارات خلفت دمارا هائلا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق.