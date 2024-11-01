وذكر لازاريني، في منشور على منصة إكس، أن أضرارا شديدة لحقت بالمكتب وأنه لم يعد صالحا للاستخدام.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا نفى فيه مسؤوليته عن أي ضرر لحق بالمبنى، وقال "إن الادعاء بأن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي دمروا مكاتب الأونروا في نور شمس كاذب".

وجاء في البيان "لقد زرع إرهابيون متفجرات في محيط مكاتب الأونروا ثم تم تفجيرها في محاولة لإيذاء الجنود"، وفقا لرويترز.

ووافقت إسرائيل يوم الاثنين على قانون يحظر عمل الأونروا فيها، وهو تشريع قد يؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وأرجع النواب الذين صاغوا القانون الخطوة إلى ما وصفوه بتورط بعض موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل إلى جانب عضوية موظفين بالوكالة في حركة حماس وفصائل مسلحة أخرى.

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس، بعد تحقيق أجرته، إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر، وفصلتهم من العمل. وتقول الوكالة إن الغالبية العظمى من موظفيها يلتزمون بمبادئ الحياد.

ووصف لازاريني التصويت على حظر الوكالة بأنه "سابقة خطيرة" تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي.