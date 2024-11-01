ودان بيان لوزارة الخارجية الإيرانية الخطوة واصفا إياها بأنها "قرار غير عقلاني" و"لا يمكن تبريره"، وقالت إن القائم بالأعمال الألماني استدعي لإبلاغه "احتجاجا شديدا".

وكانت ألمانيا استدعت سفيرها لدى طهران ماركوس بوتسل للتشاور.

في وقت سابق الخميس، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن بلادها قررت "إغلاق القنصليات العامة الإيرانية الثلاث في فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ" ردا على إعدام المعارض الإيراني الذي يحمل الجنسية الألمانية جمشيد شارمهد.

ولفتت في خطاب متلفز إلى أن برلين "أبلغت طهران بشكل منتظم وواضح أنه ستترتب على إعدام مواطن ألماني عواقب وخيمة".

ونُفّذ الاثنين حكم بالإعدام صادر في فبراير 2023 بحق جمشيد شارمهد (69 عاما) لإدانته بـ"الإفساد في الأرض" في إطار اتهامه بالضلوع في هجوم استهدف مسجدا في شيراز (جنوب) في أبريل 2008 أوقع 14 قتيلا ونحو 300 جريح.

ولطالما أكدت عائلته أنه بريء.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية أن "قرار الحكومة الألمانية إغلاق هذه المراكز يحرم الإيرانيين على نحو متعمّد من الاستفادة من المرافق والخدمات القنصلية".

وحذّرت من أن "مقاربة ألمانيا غير البناءة" تنطوي على "سوء تقدير كبير ستتحمل الحكومة الألمانية مسؤولية عواقبه".