وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا".

وأوضح أن القوات المسلحة أكدت على أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل. وأهابت بالجميع إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات.