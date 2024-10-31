وتعتبر المصادر أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، فإن التوقعات بأن الجهود النهائية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان سوف تتكلل بالنجاح أصبحت ضئيلة".

وأوضحت أن هناك شعورا داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتظر انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية لمعرفة من سيكون رئيس الولايات المتحدة القادم، لكن واشنطن تظل مع ذلك متمسكة بإرسال مبعوثين كبار إلى المنطقة لمناقشة احتمالات إنهاء الحرب.

والخميس التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة جهود التهدئة في غزة، بعد أيام من تقديمه اقتراحا لهدنة لمدة يومين في الحرب الدامية التي يشهدها القطاع منذ أكثر من عام.

وبالتزامن مع ذلك، يزور المبعوث الأمريكي آموس هوكستين ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك إسرائيل، لإجراء محادثات حول قضايا الرهائن ووقف إطلاق النار إلى جانب مناقشة ملف إيران، وكلها تركز على سياسة الولايات المتحدة "خفض التصعيد المدعوم بالردع". والأربعاء نشرت وسائل إعلام إسرئيلية ما قالت إنها مسودة اتفاق يقوده المبعوث الأميركي آموس هوكستين، لوقف إطلاق النار في لبنان. وكشفت أنه من المنتظر أن يتم إنجاز هذا الاتفاق خلال الأيام المقبلة، حيث من المرتقب أن تعلن الإدارة الأميركية عنه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وتسعى الولايات المتحدة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة التي بدأت في أكتوبر 2023، كما دعت إسرائيل التي تعتمد على الدعم الدبلوماسي والعسكري الأميركي، لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، حيث تقصف معاقل لحزب الله منذ أسابيع.