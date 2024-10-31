وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع "عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي"، وتسبّب بـ"أضرار مادية في المدينة الصناعية وبعض الأحياء السكنية"، مشيرة إلى "أنباء أولية عن وجود إصابات بين المدنيين"، من دون تحديد عددهم.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقتين هما جسر الدف وحوش السيد داخل الأراضي السورية.

وأضاف رامي عبد الرحمن في اتصال عبر الهاتف لــ"سكاي نيوز عربية" أن انفجارات عنيفة دوت في المنطقة الصناعية في القصير، بعد القصف ربما تعود لاستهدف مستودعات للذخيرة، لا نعلم ما إذا كان لدى إسرائيل معلومات بأن حزب الله لديه مخازن أسلحة داخل هذه المنطق.

وأظهرت صور أولية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي سحب دخان كثيفة تتصاعد في منطقة القصير وريفها بريف حمص الغربي، مما يظهر حجم الانفجارات.

وتشن إسرائيل هجمات جوية من حين لآخر على مواقع وسط وجنوب سوريا آخرها نهاية الأسبوع الماضي على محيط دمشق كان هو الأعنف خلال الأشهر الماضية، حيث سمع دوي أكثر من 10 انفجارات، إضافة إلى أصوات المضادات الأرضية التي أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية".

وعلى مدى أعوام، شنت إسرائيل هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، لكنها كثفت ضرباتها منذ السابع من أكتوبر الماضي مع بدء حرب غزة.