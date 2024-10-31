جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، وليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وذلك بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وقال المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، إن اللقاء تناول مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة، وسبل دفع المفاوضات قدماً للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين، وكذا النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

وصرح المتحدث بأن اللقاء شهد أيضاً التطرق إلى الأوضاع في لبنان، وكذا التصعيدات المتبادلة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، حيث أكد الرئيس المصري أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه، ويحمي استقراره وأمن شعبه الشقيق.

ووفق المتحدث، حذر الرئيس المصري من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي بما له من تداعيات جسيمة على شعوب المنطقة كافة.

وحسب البيان، شهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، وحرص الدولتين على مواصلة تعزيزها لحماية وصون الأمن والاستقرار الإقليميين.