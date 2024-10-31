وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بتسجيل حركة نزوح من المخيم بعد الإنذار الإسرائيلي.

ومخيم الرشيدية واحد من 10 مناطق جنوبي لبنان، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لإخلائها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة "إكس": "إنذار عاجل إلى سكان قرى الحوش، والبازورية، ومخيم الرشيدية، والبرغلي، وبستيات، والحميري، وارزي، ومطرية الشومر، والخرايب، وأنصار في جنوب لبنان".

وأضاف أن "نشاطات حزب الله الإرهابي تجبر الجيش للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

وتابع: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وأضاف أدرعي: "يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم، سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".