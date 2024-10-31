ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، عن تيننتي قوله إن اليونيفيل "استهدفت أكثر من 50 مرة خلال الشهر الجاري، مرة من قبل الأطراف المتنازعة في جنوب الليطاني و7 منها متعمدة من قبل إسرائيل".

وكشفت الوكالة عن تدمير مبنى اتحاد بلديات إقليم التفاح في غارة على جباع ليلا، مشيرة إلى أن "الطيران الحربي المعادي أغار عند منتصف الليل، على مبنى اتحاد بلديات اقليم التفاح الكائن وسط ساحة بلدة جباع ودمرته".

ووفق الوكالة "أدت الغارة التي شنها الطيران الحربي المعادي على بلدة دير الزهراني في النبطية منتصف الليل، إلى سقوط 3 شهداء وتدمير منزل".

وحسب الوكالة "يسود قرى القطاعين الغربي والأوسط هدوءا حذرا فيما يحلق الطيران الاستطلاعي المعادي والمسّير فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري".

وأشارت إلى أن "الاعتداءات الاسرائيلية استمرت حتى الصباح على قرى قضاءي صور وبنت جبيل حيث أغار الطيران الحربي المعادي على مدخل بلدة معركة قرب مستشفى جبل عامل مما أدى الى تدمير المنزل وسقوط شهيدين و11 جريحاً".

كما أغار الطيران الحربي على بلدات: البازورية، الصوانة، مجدل سلم، وفي صور حي الزراعة وأدت الغارة إلى "استشهاد طفل وإصابة 5 بجروح، وفي بلدة البرغلية عثرت فرق الدفاع المدني على جثة "شهيد" في المنزل الذي أغار عليه الطيران الحربي قبل أيام.

كما أطلقت البوارج الإسرائيلية قبالة مدينة صور قذائف مدفعية الأمر الذي أدى إلى اشتعال النار في المكان المستهدف بسبب وجود قوارير الأوكسجين.

ويستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وكثافة، وأطلقت ليلا قنابل ضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني.

وأشارت الوكالة إلى أن "الكيان الصهيوني الغاصب أقدم مساء على تفجير مسجد بلدة البستان الحدودية وفجر عددا من المنزل في بلدة الضهيرة".

وتقوم فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني بإزالة الانقاض والردم من الطرق التي تعرضت للغارات الإسرائيلية في مدينة صور وفي حي الزراعة وحي مستشفى جبل عامل.