وأعلن الجيش أنه استكمل عملية هدم واسعة النطاق استهدفت قرية مطمورة جنوبي لبنان، قرب كيبوتس آدميت وقرية عرب العرامشة في الجليل الغربي.

وحسب تصريح جندي إسرائيلي شارك في العملية، كانت القرية مركزا لحزب الله وموقعا لإطلاق هجماته، حيث "عثر على مخابئ للأسلحة والذخيرة في كل مبنى تقريبا" على حد قوله.

ويظهر مقطع فيديو لحظة تفجير القرية بشكل متزامن، حيث تقع انفجارات كبيرة وترتفع كرات اللهب العملاقة إلى السماء.

وتكثف إسرائيل ضرباتها على لبنان خلال الأسابيع الماضية، لا سيما جنوبي البلاد وفي الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف.

وتخوض إسرائيل وحزب الله قتالا منذ العام الماضي بالتوازي مع حرب إسرائيل على قطاع غزة، إلا أن الصراع تفاقم في لبنان بشدة خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

والأربعاء قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إنه يأمل في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام، بعد أن نشرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (مكان) ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.

ولم يعلق حزب الله على الفور على مقترح وقف إطلاق النارالمسرب.

لكن الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم قال في وقت سابق من الأربعاء إن الجماعة المدعومة من إيران ستوافق على وقف إطلاق النار "ضمن معايير معينة، لكن إسرائيل لم توافق حتى الآن على أي مقترح قابل للنقاش".