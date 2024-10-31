وأوضح المسؤول بالمخيم فيصل سلامة أن ملاح قتل أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم، مضيفا أن القوة الخاصة تسللت الى المخيم بمركبة تكسي عمومي ومركبة "تندر"، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشاب ملاح، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل حسام بسام يوسف ملاح، البالغ من العمر 30 عاما، برصاص القوة الخاصة.

في إسرائيل، أعلن جهاز الشاباك اغتيال ملاح، ووصفته بأنه عنصر رئيسي في البنية التحتية لحماس في طولكرم، والذي كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وقال الشاباك، إن عناصر من الجيش الإسرائيلي والشاباك، بالتعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي، وبتوجيه استخباراتي من الشاباك في طولكرم، تمكنوا من القضاء على ملاح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه منذ ساعات الفجر عملت قواته في منطقة نور الشمس وهاجمت طائرة من الجو، خلال العملية، مجموعة من المسلحين.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن العملية بدأت بعد ساعات قليلة من اغتيال حسام ملاح.

من ناحيته، أفاد مراسلنا بمقتل شابين فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم، مشيرا إلى أنه منذ ساعات الفجر الأولى تواصلت عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم نورشمس، حيث قامت جرافات الجيش بإعادة تدمير الشارع الرئيسي بجانب مخيم نورشمس.