وإضافة إلى تقديرات تشير إلى لجوء أكثر من 1.5 مليون طفل مع أسرهم إلى بلدان أخرى، كشفت بيانات أعلنتها منظمة "إنقاذ الطفولة" الأربعاء عن أن نحو 5.8 مليونا أي أكثر من نصف النازحين داخليا البالغ عددهم 11 مليونا هم من الأطفال دون سن 18 عاما، منهم 2.8 مليون دون سن الخامسة.

وقدرت المنظمة عدد الأطفال الذين ولدوا خلال الأشهر الثمانية عشر التي تلت اندلاع الحرب بما يقارب مليوني طفل بمعدل 4 آلاف مولود يوميا.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن ملايين الأطفال ممن هم في مرحلة المدرسة ما قبل سن التعليم أجبروا على النزوح في جميع أنحاء السودان، مما يشكل أكبر أزمة نزوح في العالم للأطفال.

وأكد مختصون سودانيون لموقع سكاي نيوز عربية ضرورة التحرك العاجل لمجابهة المخاطر التي يواجهها ملايين الأطفال، مشيرين إلى ان الحرب احدثت تغييرا كبيرا في سلوكيات وتوجهات الأطفال وألقت بتبعات كارثية على مستقبلهم.

خطر كبير

مع تطاول أمد الحرب وتزايد معدلات النزوح واستمرار إغلاق معظم المؤسسات التعليمية والصحية، يواجه ملايين الأطفال في السودان خطر فقدان فرص التعليم والحرمان من أساسيات الطفولة المبكرة، بما في ذلك التطعيمات والمياه النظيفة والرعاية الصحية والطعام المغذي والمأوى من الحر الشديد والبرد.

وبينما يعيش حوالي نصف هؤلاء الأطفال الآن في مجتمعات مضيفة، يعيش النصف المتبقي في ظروف يائسة، حيث يعيش 18بالمئة منهم في مخيمات النازحين، و16بالمئة في مخيمات غير رسمية أو في العراء، و9 بالمئة في مدارس ضيقة أو مباني عامة أخرى. ويتقاسم العديد من هؤلاء الأطفال مساحتهم مع بالغين لا يعرفونهم، ولديهم وصول محدود أو لا يصلون إلى المياه والصرف الصحي.

وتتعرض الفتيات للخطر بشكل خاص، حيث تواجه أكثر من 3.2 مليون طفلة دون سن 18 عاما تهديدات خاصة بالعنف الجنسي أو الاغتصاب أو الزواج المبكر أو القسري.

وقال محمد عبد اللطيف، المدير المؤقت لمنظمة إنقاذ الطفولة في السودان: "الرضع والأطفال الصغار من أكثر الناس ضعفا ويعيشون حاليا في أسوأ الظروف.. عندما يضطر الناس إلى الفرار من منازلهم بسبب العنف، عادة ما تكون النساء والأطفال هم أول من يذهبون، وغالبا ما نرى مخيمات النزوح مليئة بالأطفال. لكن عدد الأطفال النازحين في السودان مذهل".

ويضيف: "الوضع في السودان يتفاقم ويخرج عن السيطرة وفي كل يوم يتعرض المزيد والمزيد من الأرواح للخطر بسبب القتل والعنف والنزوح. لقد أصبحت هذه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً ولكن العالم لا ينتبه".

فقدان فرصة التعليم

تثير مشكلة فقدان ملايين الأطفال فرص الالتحاق بالمدارس قلقا كبيرا في أوساط السودانيين.

ووفقا لسامي الباقر المتحدث باسم لجنة معلمي السودان، فإن أكثر من 6 ملايين طفل في المراحل ما قبل التعليم الثانوي فقدوا فرصة الالتحاق بالمدرسة بسبب ظروف الحرب. وقال الباقر لموقع سكاي نيوز عربية إن نحو 750 ألف فقط من النازحين واللاجئين تمكنوا من الالتحاق بالمدارس داخل وخارج السودان.

ومع تطاول أمد الحرب والابتعاد عن مقاعد الدراسة يفقد الكثير من الأطفال الرغبة في التعليم ويقل شغفهم به، فالكثير منهم انشغل خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية باهتمامات أخرى بعيدا عن اهتماماتهم الدراسية، واضطر بعضهم لتحمل جزء من مسئولية إعالة أسرهم في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها ملايين السودانيين.

وتحذر الباحثة الاجتماعية أسماء جمعة من التأثيرات الكارثية لمدة الإغلاق الطويلة على رغبة الأطفال في مواصلة تعليمهم. وتشير جمعة إلى تراجع أولويات التعليم في ظل الصعوبات التي تواجه الأسر النازحة في توفير الأساسيات الأخرى مثل الغذاء والعلاج والسكن.

وتقول لموقع سكاي نيوز عربية "تأثر العديد من الأطفال بسرعة بنوع الحياة والبيئة الجديدة التي وجدوا نفسهم فيها بعد الحرب التي ادت إلى تغيرات سلوكية كبيرة بسبب الضغوط والصدمات التي أثرت نفسيا واجتماعيا على الأطفال".