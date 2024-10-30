ووفقا لمصادر محلية، أدت الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى تدمير أكثر من 1700 مبنى، وألحقت أضرارا بـ14 ألف مبنى آخر.

كما تسببت بأضرار تقدر بنحو 500 مليون دولار في المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الأخرى، واحترقت 40 ألف شجرة زيتون بسبب الحرائق الناجمة عن القصف، وفقد 340 ألف رأس حيوان.

وشددت إسرائيل حملتها العسكرية في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستهدفت في الأساس الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق الحدودية في الجنوب.

والأربعاء شنت إسرائيل عشرات الغارات التي على مدينة بعلبك ومحيطها في البقاع شرقي لبنان، بعدما أصدر جيشها إنذارا بالإخلاء للسكان.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الغارات الإسرائيلية طالت مدينة بعلبك وبلدات عين بورضاي وايعات والعسيرة، وخرانات للوقود في دورس، وعددا من البلدات الاخرى.