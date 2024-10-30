وقال التلفزيون الرسمي إن "جهاز الاستخبارات قتل أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة إرهابية انفصالية تابعة للنظام الصهيوني واعتقلت اثنين من رفاقه"، مضيفا أنه تم ضبط أسلحة، بينما جرت العملية التي لم يتم الكشف عن تاريخها في غرب إيران.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت إيران مرارا اعتقال عملاء تقول السلطات إنهم يعملون لحساب أجهزة استخبارات دول أجنبية، من ضمنها إسرائيل.

وأوضح التلفزيون أن الثلاثة "خططوا لدخول إيران من إقليم كردستان العراق لإثارة أعمال شغب"، من دون تقديم أي تفاصيل.

وفي يناير الماضي، نفذت القوات الإيرانية ضربات في إقليم كردستان العراق مؤكدة تدمير "مقر لجهاز الموساد الصهيوني"، في إشارة إلى الاستخبارات الإسرائيلية.

وشنت إسرائيل السبت هجوما على إيران ضربت خلاله أهدافا عسكرية ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضيها في الأول أكتوبر.