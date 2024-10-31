وقال مجلس الأمن الدولي الأربعاء إنه "يحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل" عمليات (الأونروا) وتفويضها، وذلك بعدما أقرت إسرائيل قانونا يحظر عمليات الوكالة.

وعبر المجلس في بيان تبناه بالإجماع عن قلقه البالغ من التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين.

وطالب مجلس الأمن في بيان كل الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

ولاقى قانون حظر الأونروا الذي أقره الكنسيت بأغلبية ساحقة، يوم الاثنين، إدانات فلسطينية وعربية ودولية.

واعتبر سكان المخيمات في الضفة الغربية القانون بمثابة محاولة إسرائيلية للقضاء على المخيمات وفكرة حق العودة.