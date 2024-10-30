وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الغارات الإسرائيلية طالت مدينة بعلبك وبلدات عين بورضاي وايعات والعسيرة، وخرانات للوقود في دورس، وعددا من البلدات الاخرى.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات.

وفر الآلاف من المدينة منذ صدور أمر الإخلاء، وذلك قبل ساعات تقريبا من بدء الضربات.

وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن قوات برية إسرائيلية تتوغل داخل منطقة رئيسية جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن قوات إسرائيلية تحاول دخول بلدة الخيام، في أكبر توغل لها جنوبي البلاد منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي منذ نحو شهر.

وقال شاهد عيان في المنطقة إن قوات إسرائيلية دخلت البلدة من جهة الشرق.

في المقابل، أعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات صاروخية على جنود إسرائيليين في الخيام.

وفي أول ظهور له كأمين عام لحزب الله، أكد نعيم قاسم الاستمرار في "تنفيذ خطة الحرب" التي وضعها سلفه حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل قبل أسابيع.