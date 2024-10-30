أكد الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الأربعاء، أنه سيظل متمسكا بنهج الأمين العام السابق حسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، سبتمبر الماضي، وأشار إلى أن تفجيرات البيجر وأجهزة اللاسلكي طالت نحو 4 آلاف شخص.
وقال نعيم قاسم في أول كلمة له منذ تسلمه منصبه: "برنامج عملي هو استمرارية لبرنامج قائدنا نصر الله في كل المجالات السياسية".
وأضاف: "سنتستمر في تنفيذ خطة الحرب وسنبقى في مسار الحرب".
وتابع "سنحافظ على التوجهات السياسية المرسومة ونتعامل مع تطورات المرحلة".
وأكد قاسم أن "مساندة غزة كانت واجبة لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة بأسرها من بوابة غزة".
واعتبر الأمين العام الجديد لحزب الله أن "النيات العدوانية لإسرائيل اتجاه لبنان كانت واضحة".
ويعد قاسم شخصية مخضرمة في الجماعة حيث شارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله، وشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.
وظل الأمين العام الجديد لحزب الله لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم الجماعة، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.
أبرز ما قاله نعيم قاسم:
- متمسكون بنهج حسن نصر الله.
- أهل غزة لهم حق علينا بأن ننصرهم.
- اعتمدنا سياسة الدفاع الاستباقي في المواجهة مع إسرائيل.
- تفجيرات البيجر وأجهزة اللاسلكي طالت نحو 4 آلاف شخص.
- الضربات التي تلقاها حزب الله كانت "مؤلمة" لكنه بدأ "يستعيد وضعه".
- لا نقاتل نيابة عن أحد ولا لصالح أي مشروع.
- إيران تدعم مشروعنا ولا تطلب منا شيئا.