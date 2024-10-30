وقال نعيم قاسم في أول كلمة له منذ تسلمه منصبه: "برنامج عملي هو استمرارية لبرنامج قائدنا نصر الله في كل المجالات السياسية".

وأضاف: "سنتستمر في تنفيذ خطة الحرب وسنبقى في مسار الحرب".

وتابع "سنحافظ على التوجهات السياسية المرسومة ونتعامل مع تطورات المرحلة".

وأكد قاسم أن "مساندة غزة كانت واجبة لمواجهة خطر إسرائيل على المنطقة بأسرها من بوابة غزة".

واعتبر الأمين العام الجديد لحزب الله أن "النيات العدوانية لإسرائيل اتجاه لبنان كانت واضحة".

ويعد قاسم شخصية مخضرمة في الجماعة حيث شارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله، وشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.

وظل الأمين العام الجديد لحزب الله لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم الجماعة، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.

أبرز ما قاله نعيم قاسم: