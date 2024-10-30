جاء ذلك على هامش جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان التزام السعودية بحل الدولتين، لافتا إلى أن هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك. وأن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين.

وأضاف المسؤول السعودي أن "إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل".

وشدد على رفض السعودية الابادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة.

وتستضيف الرياض، يومَي الأربعاء والخميس، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ "حل الدولتين" يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.

وكانت السعودية قد أعلنت في سبتمبر الماضي، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.