وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ390 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

واليوم الأربعاء، أفاد مراسلنا بمقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي السلاطين شمال غربي قطاع غزة، و5 آخرين، إضافة إلى 15 جريحا بقصف إسرائيلي في محيط عيادة الشيخ رضوان، غربي مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت شهد فيه مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا قصفا اسرائيلياً عنيفاً استهدف عدداً كبيراً من المنازل وأوقع عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين وسط مناشدات كثيرة من الأهالي لإنقاذهم في ظل توقف عمل خدمات الإسعاف والدفاع المدني بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمر للأسبوع الرابع على التوالي.

هذا وقد أعلنت بلدية بيت لاهيا أن المدينة أصبحت منكوبه بفعل انعدام الطعام والمياه والاتصالات والصرف الصحي وخروج المستشفيات وخدمات الإسعافات عن الخدمة، وأطلقت نداء استغاثة عاجل بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المدينة.