أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارات بإخلاء 9 بلدات جنوبي لبنان ودعا السكان للتوجه إلى شمال نهر الأولي.
وجاءت هذه الإنذارات في أعقاب أوامر سابقة بإخلاء سكان مدينة بعلبك ومناطق أخرى شرقي لبنان.
وأفاد مراسلنا بحدوث حركة نزوح كثيفة من مدينة بعلبك ومناطق محيطة نحو الشمال اللبناني.
وجاء في التحذير الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس: "إنذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس. الجيش سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم ولا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال خارج المدينة والقرى".
وأرفق الجيش الإسرائيلي خريطة للمناطق التي شملتها أوامر الإخلاء، والتي ضمن آثارا رومانية.
من ناحية ثانية، ووفقا لمجلس الجنوب، فقد دمرت الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان:
- 1700 مبنى وألحقت أضرارا بـ 14000 مبنى آخر
- تسببت بأضرار تقدر بنحو 500 مليون دولار في المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الأخرى
- احترقت 40 ألف شجرة زيتون بسبب الحرائق الناجمة عن القصف
- 340 ألف حيوان مزرعة قد فقدت
- عدد القتلى تجاوز 2790 والجرحى إلى نحو 13 ألفا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.