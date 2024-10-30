وجاءت هذه الإنذارات في أعقاب أوامر سابقة بإخلاء سكان مدينة بعلبك ومناطق أخرى شرقي لبنان.

وأفاد مراسلنا بحدوث حركة نزوح كثيفة من مدينة بعلبك ومناطق محيطة نحو الشمال اللبناني.

وجاء في التحذير الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس: "إنذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس. الجيش سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم ولا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال خارج المدينة والقرى".

وأرفق الجيش الإسرائيلي خريطة للمناطق التي شملتها أوامر الإخلاء، والتي ضمن آثارا رومانية.

من ناحية ثانية، ووفقا لمجلس الجنوب، فقد دمرت الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان: