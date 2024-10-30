وقال فضل الله إن تعليقات غالانت لن "تجدي نفعا في ثني نعيم قاسم عن مواصلة الدرب، والتصدي للعدوان مع بقية إخوانه، وقيادة هذه المقاومة وحزبها للنصر".

وكان غالانت قد توعد قاسم، مؤكدا أن تعيينه "مؤقت"، وأن "العد التنازلي له قد بدأ".

وكتب غالانت عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأ العد التنازلي"، وأرفق التغريدة بصورة قاسم.

من جهة أخهرى، ينتظر أن يلقي قاسم أول كلمة له كأمين عام لحزب الله بعد إعلان انتخابه الثلاثاء في منصبه، خلفا لحسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، سبتمبر الماضي.

كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه سيعقد اجتماعا "في أقرب وقت" مع قاسم، لمناقشة الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

ويعد قاسم شخصية مخضرمة في الجماعة حيث شارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله، وشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.

وظل الأمين العام الجديد لحزب الله لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم الجماعة، وأجرى العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.