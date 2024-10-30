وذكر الوزير: "حاول العدو تدمير منظوماتنا الدفاعية والهجومية لكنه فشل، لأننا اتخذنا الإجراءات اللازمة وكنا على علم".

وأضاف، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الرسمية: "إذا تضرر شيء ما في المنظومة الدفاعية فقد تم استبداله على الفور في اليوم التالي، لأن قطعه محلية الصنع، ولم يسبب أي مشاكل في عملية إنتاج الأنظمة الهجومية مثل الصواريخ".

والثلاثاء نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية أيضا عن ناصر زادة قوله إن البلاد لا تزال قادرة على "إطلاق عشرات الصواريخ الأخرى" على إسرائيل، كما حدث في الأول من أكتوبر و13 أبريل.

والإثنين هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الطيارين الإسرائيليين على إلحاق ضرر بقدرات إيران الإنتاجية، خلال الضربات الجوية ردا على الهجوم الإيراني بوابل من الصواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر.

وقال غالانت: "تم تحديد إمداداتهم الآن، وهذا بدوره سيؤثر على ما يضعونه في اعتبارهم. لقد ضعفت قدراتهم الهجومية والدفاعية".

والأسبوع الماضي قال باحثان أميركيان لـ"رويترز" إن الضربات الإسرائيلية أصابت مباني تستخدمها إيران لخلط الوقود الصلب للصواريخ البالستية، وإن هذا "ربما أثر بشكل كبير على قدرة طهران على إنتاج كميات كبيرة من الصواريخ".