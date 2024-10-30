ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" إنذارا بالإخلاء "لسكان بعلبك وعين بورضاي ودورس"، مرفقا إياه بخارطة للمنطقة، وقال إن الجيش "سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم" داعيا إياهم إلى إخلاء هذه المناطق "فورا".

وبعيد هذا الإنذار، هرع السكان إلى الطرق للخروج من المدينة التي امتلأت مداخلها بالسيارات، وسط حالة من الهلع، وخلت المدينة تدريجيا من سكانها.

وأفاد موفد "سكاي نيوز عربية"، أن منطقة بعلبك والمناطق المشمولة بإنذارات الإخلاء الإسرائيلية تشهد حركة نزوح واسعة.

وقال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، إن "هناك حالة هلع في صفوف السكان بعد إنذارات الإخلاء الإسرائيلية".

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أعرب خضر عن خشيته من أن "نكون أمام مشهد تدميري كبير قد تقوم به إسرائيل".

ودعا المسؤول سكان بعلبك إلى المغادرة باتجاه محافظة الشمال، واصفا الوضع في المدينة بأنه "كارثي".

كما قال رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل لـ"سكاي نيوز عربية"، إن السكان يغادون المدينة وسط مخاوف من استهدافها، مشيرا إلى أن "في بعلبك حاليا نحو 100 إلف شخص".

وجالت سيارات الدفاع المدني على الطرق وطلبت من السكان إخلاء المدينة عبر مكبرات الصوت.

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