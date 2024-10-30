ويعتمد النظام الذي تم اختباره، حسب بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية، على أنظمة الرادار والتحكم الأميركية، إلى جانب صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، فضلا عن قاذفات محمولة من صنع شركتي "رافائيل" الإسرائيلية و"رايثون" الأميركية.

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التدريب الذي تم خلاله تشغيل النظام بالكامل لاعتراض سلسلة من الأهداف، يعد "خطوة كبيرة نحو إعلان نموذج أولي جديد لمشاة البحرية".

وتعد إسرائيل أكثر دولة في العالم تحصل على مساعدات أميركية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي قصير المدى، الذي تم إنشاؤه بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) نشر منظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة "ثاد" في إسرائيل لتعزيز دفاعاتها الجوية، وذلك في ضوء التوترات المتصاعدة بين تل أبيب وطهران.