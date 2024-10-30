وكشفت الهيئة أن "نتنياهو صرح خلف الأبواب المغلقة أنه يجب تأجيل الزفاف، لأنه قد يعرض سلامة الحاضرين للخطر".

ومن المقرر أن يقام زفاف ابن نتنياهو (30 عاما)، يوم 26 نوفمبر المقبل، في مزرعة رونيت قرب تل أبيب.

والإثنين ذكرت "مكان" أن نتنياهو أعرب عن مخاوفه بشأن تهديد الطائرات المسيّرة تحديدا، لكن "بالنسبة للصواريخ لدينا أنظمة كشف واعتراض جيدة".

ومؤخرا ضربت طائرة مسيّرة تسللت من لبنان منزل نتنياهو في قيسارية، ثم أعلن حزب الله لاحقا مسؤوليته عن الهجوم.

ولم يكن نتنياهو وعائلته في المنزل أثناء الضربة.

ورد نتنياهو على الواقعة في ذلك الوقت، قائلا: "ارتكب عملاء إيران الذين حاولوا اليوم اغتيالي وزوجتي خطأ فادحا. وهذا لن يردعني أو يردع إسرائيل عن مواصلة الحرب ضد أعدائنا لتأمين سلامتنا للأجيال المقبلة".

وأضاف رئيس الوزراء: "أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: أي شخص يلحق الضرر بالمواطنين الإسرائيليين سيدفع ثمنا باهظا. سنواصل القضاء على إرهابييكم واستعادة رهائننا من غزة وإعادة الأمن لسكاننا الشماليين".