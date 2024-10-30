وكانت رحلة مصر للطيران رقم 804، المتجهة من مطار شارل ديغول في باريس إلى القاهرة، قد اختفت في 19 مايو 2016، وذلك بعد دخولها المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 راكباً.

وكانت الرحلة رقم MS804 القادمة إلى القاهرة من باريس، قد تحطمت في سماء البحر الأبيض المتوسط آنذاك في منطقة بين جزيرة كريت والسواحل الشمالية لمصر، بعدما اختفت بشكل مفاجئ عن الرادارات.

وعثرت السلطات اليونانية، بالقرب من جزيرة كارباثوس، على مواد طافية يُرجح أنها من حطام الطائرة المنكوبة، إضافة إلى سترات نجاة ومواد بلاستيكية.

وأوضحت مصر للطيران في بيانها أن التقرير الفني للحادث قد تم مشاركته مع عائلات الضحايا المتضررة من هذا الحادث الأليم.