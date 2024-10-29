وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح"، مضيفة أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

وكشفت وكالة فرانس برس عن أضرار جسيمة أصابت أحد المباني فيما تعمل فرق الإسعاف على انتشال الجرحى والقتلى.

ولحقت أضرار جسيمة كذلك بمبنيين ملاصقين بالمبنى المستهدف وبمؤسسات ومحال تجارية، وفق رواية مصور يعمل في فرانس برس.

ويأتي ذلك بعد غارة اسرائيلية الأحد في البلدة نفسها أدت إلى مقتل تسعة أشخاص، وفق وزارة الصحة.

وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "قتل 77 شخصا وأصيب 180 آخرون خلال الــ24 ساعة الماضية".