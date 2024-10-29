وكتب غالانت عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد بدأ العد التنازلي". وأرفق التغريدة بصورة نعيم قاسم.

كما نشر عبر حسابه باللغة الإنجليزية: "تعيين مؤقت، ليس لفترة طويلة"، في إشارة إلى عزم إسرائيل القضاء على الأمين العام الجديد لحزب الله.

وكانت جماعة حزب الله اللبنانية قد عينت، الثلاثاء، نعيم قاسم أمينا عاما لها ليخلف حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في سبتمبر الماضي.

وفيما يلي بعض الحقائق عن نعيم قاسم:

هو شخصية مخضرمة في الجماعة ويشغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991.

عين نائبا للأمين العام في عهد الأمين العام الأسبق لحزب الله عباس الموسوي، الذي قتل في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992، وظل في المنصب عندما تولى نصر الله قيادة الجماعة.

بدأ نشاطه السياسي في حركة أمل اللبنانية، التي تأسست عام 1974.

ترك أمل عام 1979، في أعقاب الثورة الإيرانية، التي شكلت الفكر السياسي للعديد من الناشطين الشيعة اللبنانيين الشباب.

شارك في الاجتماعات التي أدت إلى تشكيل حزب الله.