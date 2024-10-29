في المقابل ذكر الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان بعد عبور طائرة مسيرة إلى إسرائيل إلا أنها سقطت في منطقة مفتوحة.

وكان الحوثيون قد تبنوا هجمات وقعت، الإثنين، واستهدفت 3 سفن قبالة سواحل اليمن، وذلك بعدما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) التابعة للبحرية البريطانية بوقوع انفجارات قرب سفينة في البحر الأحمر.

وقالت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، إن قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع 3 انفجارات على مقربة من سفينته، وأفاد بأن "كل أفراد الطاقم بخير".

ووقعت الانفجارات على بعد 25 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا اليمنية.

بدورها، أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بوقوع انفجارات قرب سفينة تجارية، مضيفة أن السفينة كان على متنها "فريق أمن مسلح خاص".

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "لقد استهدفت العملية الأولى سفينة (SC MONTREAL) جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين"، فيما "استهدفت العملية الثانية سفينة (MAERSK KOWLOON) في البحر العربي وقد نُفذتِ العملية بصاروخ مجنح محققا إصابة مباشرة".

أما العملية الثالثة وفق سريع فاستهدفت "سفينة (MOTARO) في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وقال سريع إن استهداف السفن الثلاث جاء "لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل".

ووفق موقع "مارين ترافيك" لمراقبة حركة الملاحة البحرية فإن السفن الثلاث ترفع علم ليبيريا.

وينفذ الحوثيون هجمات متكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ويقولون إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشنّ إسرائيل حربا ضد حركة حماس بعد هجوم الأخيرة عليها في 7 أكتوبر.

ومنذ بدء حملتهم على السفن، أدى أكثر من 100 هجوم إلى مقتل 4 بحارة وإغراق سفينتين في حين لا يزال الحوثيون يحتجزون إحدى السفن مع أفراد طاقمها.

ودفعت هجمات الحوثيين بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول جنوب إفريقيا لتجنب عبور البحر الأحمر، وهو طريق حيوي يمرّ عبره 12 بالمئة من التجارة العالمية.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.