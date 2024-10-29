وأشار حزب الله، في بيان، إلى أن انتخاب نعيم قاسم جاء وفقا للآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام داخل الحزب، حيث كان قاسم يعمل نائبا للأمين العام.

وتعهد الحزب بـ"العمل على تحقيق مبادئ الحزب واستكمال مسيرته والاستمرار في طريق المقاومة"، حسب تعبيره.

"تحضير الأرضية لمعركة طويلة"

من بيروت، قال الكاتب والباحث السياسي داوود رمال في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية":

التعليق الأول هو أن نعيم قاسم ثبت بما لا يقبل مجالا للشك أنه هو وأعضاء مجلس شورى الحزب غير موجودين في لبنان.

ما أشيع سابقا عن انتقاله إلى طهران، باعتقادي أصبح مؤكدا.

بمجرد انتخابه أمينا عاما فإنه أصبح هدفا للجانب الإسرائيلي.

انتخاب قاسم يؤشر على مسألة أساسية وهي ضبط عملية الفوضى التي أصابت حزب الله خلال الفترة الماضية.

هذه التطورات تعني أن الحرب طويلة وهذا أمر مؤسف.