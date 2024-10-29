وأضاف المصدر: "لم يتغير أي شيء حتى اللحظة وليس هناك أي تطورات إضافية غير تلك التي واكبت زيارة هوكستين الأخيرة".

وتابع المصدر: "هوكستين لن يعود إلى لبنان وحتى ربما إلى إسرائيل قبل الانتخابات الأميركية، وبعد الانتخابات ونتائجها لكل حادث حديث".

وقال المصدر: "رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله يتحدثان حالياً عن هدنة بعد ذلك نرى ما إذا كان سيتم الوصول إلى وقف لإطلاق نار، والهدنة فقط لا تعني فصل جبهة لبنان عند غزة".

وأضاف: "الثقل التفاوضي هو ما يقوم به مدير الـ"سي آي إيه" في الدوحة والمفاوضات متعلقة بغزة أولاً وليس لبنان، الملف الرئيسي بالنسبة للأميركيين حالياً هو غزة وليس لبنان".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نقلت عن مصادر غربية قولها إن جماعة حزب الله وافقت على فصل ملف لبنان عن غزة.

وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأميركي هوكستين يقود هذه الجهود ويعتزم زيارة كل من إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة.

ولفتت الصحيفة إلى إنشاء قوات دولية تراقب أي انتهاكات من قبل إسرائيل وحزب الله، مضيفة أنه سيتم تعزيز قوات اليونيفل واستبدالها بقوات أخرى من جنسيات ألمانية وفرنسية وبريطانية.

وأشارت إلى أن المقترح الجديد يتضمن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ويبدأ بوقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يوما.

وقالت الصحيفة إن حزب الله حصل على الضوء الأخضر من إيران للتراجع إلى شمال نهر الليطاني.