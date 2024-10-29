وتواصلت سلسلة الغارات لساعات عدة مساء الإثنين، وطالت عشرات البلدات البقاعية حيث تركزت الضربات على البقاع الشمالي.

ووصف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر سلسلة الغارات الإثنين بأنها الأعنف، وقال لـ"سكاي نيوز عربية"، إن البقاع تعرض لأكثر من ثلاثين غارة.

كذلك أكد موفدنا إلى لبنان وقوع غارة إسرائيلية أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الإثنين ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023، إلى 2710 في حين ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و 592.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان ليوم الأحد بلغت "38 قتيلا و 124 جريحا".

وأفاد تقرير لجنة الطوارئ الحكومية حول الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بتسجيل " 179 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية، تركزت معظمها على الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11340 اعتداء".

واستمرت حركة النزوح منذ 23 سبتمبر الماضي "ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 189298 نازحا (43616 عائلة) في مراكز الإيواء حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت".

وحتى الآن تم فتح 1114 مركزا لاستقبال النازحين منها 935 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.